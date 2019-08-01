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Болтон назвал Зарифа «комбинатором» и «ширмой» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф является не дипломатом, а ширмой для нелегитимного руководства этой страны. С таким утверждением выступил в четверг в эфире телеканала Fox Business помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Он напомнил, что США еще в 1980-х причислили Иран к государствам-спонсорам терроризма, и назвал Зарифа "рупором нелегитимного руководства" в Тегеране. "Он не дипломат, а комбинатор, ширма и махинатор", — утверждал помощник президента США по национальной безопасности, выразив уверенность в том, что принципиально важные решения в Иране принимает не глава МИД этой страны, а руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи.
В среду представитель американской администрации высокого ранга объявила, что США вводят санкции в отношении главы МИД Ирана. По ее словам, "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
Как отметил сам иранский министр иностранных дел, американские санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, по словам дипломата, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".
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Комментарии
В мире , США , Али Хаменеи , Джон Болтон , МИД , Иран , Тегеран
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