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Генсек ООН поручил начать расследование «инцидентов» в Сирии 

RT на русском + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поручил создать комиссию для расследования «серии инцидентов», которые произошли на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по Идлибской зоне деэскалации.
Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря Стефан Дюжаррик
«Расследование будет охватывать факты разрушений или нанесения ущерба объектам, включённых в список по деэскалации, и объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе. Комиссия установит факты этих инцидентов и сообщит Генеральному секретарю об итогах своей работы», — цитирует его пресс-служба ООН.
Также Генсек ООН призвал все стороны сотрудничать с комиссией.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в замалчивании данных о жертвах боевиков в САР.
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В мире , Ближний Восток , Антониу Гутерреш , Василий Небензя , Стефан Дюжаррик , ООН , Сирия , Турция
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