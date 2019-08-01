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Израиль обстрелял сирийскую часть Голанских высот 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Израильские военные ударили ракетами по району Телль-Брейка на территории сирийских Голанских высот, сообщают информагентства.
В результате ракетного обстрела был нанесен материальный ущерб, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA. Информации о пострадавших сирийских военнослужащих и гражданских не поступало.
Ранее государственное телевидение Сирии сообщало о воздушной атаке Израиля по южной сирийской провинции Дераа.
Напомним, 1 июля ВВС Израиля нанесли авиаудары по территории Сирии. В тот раз жертвами авианалета стали четыре человека.
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В мире , Ближний Восток , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Израиль
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