Израиль обстрелял сирийскую часть Голанских высот

Израильские военные ударили ракетами по району Телль-Брейка на территории сирийских Голанских высот, сообщают информагентства.

В результате ракетного обстрела был нанесен материальный ущерб, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA. Информации о пострадавших сирийских военнослужащих и гражданских не поступало.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщало о воздушной атаке Израиля по южной сирийской провинции Дераа.

Напомним, 1 июля ВВС Израиля нанесли авиаудары по территории Сирии. В тот раз жертвами авианалета стали четыре человека.