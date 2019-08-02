Порошенко заявил о спасении Украины от Путина

«Подчеркиваю, мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство», — написал Порошенко.

Бывший президент Украины также добавил, что не согласен с тем, что время его правления оказалось для страны поражением.

Петр Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел, в том числе о злоупотреблении властью и служебным положением, госизмене, узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом. Позднее он вместе с семьей уехал в Турцию.

Издание «Вести Украина» со ссылкой на свои источники привело данные о том, что, находясь в Стамбуле, Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с уголовными делами.