Бывший президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook рассказал, что он и его команда смогли разрушить план Москвы по «уничтожению Украины».
«Подчеркиваю, мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство», — написал Порошенко.
Бывший президент Украины также добавил, что не согласен с тем, что время его правления оказалось для страны поражением.
Петр Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел, в том числе о злоупотреблении властью и служебным положением, госизмене, узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом. Позднее он вместе с семьей уехал в Турцию.
Издание «Вести Украина» со ссылкой на свои источники привело данные о том, что, находясь в Стамбуле, Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с уголовными делами.