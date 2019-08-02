Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины

Он подчеркнул, что во время его правления украинская власть разрушила план российского лидера Владимира Путина , заключавшийся в уничтожении Украины и наказании за «революцию достоинства». «Мы сейчас другое государство», — пояснил Порошенко.

По словам политика, период его президентства не может считаться провалом. Он призвал вспомнить, с чего киевская власть начинала в 2014 году.

В апреле в ходе предвыборной кампании на улицах украинских городов появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласит: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.

В штабе украинского лидера заявили, что реклама призвана напомнить избирателям, что российский президент считается «самой большой угрозой Украине», поэтому президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».