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Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева. Об этом он написал в Facebook.
Он подчеркнул, что во время его правления украинская власть разрушила план российского лидера Владимира Путина, заключавшийся в уничтожении Украины и наказании за «революцию достоинства». «Мы сейчас другое государство», — пояснил Порошенко.
По словам политика, период его президентства не может считаться провалом. Он призвал вспомнить, с чего киевская власть начинала в 2014 году.
В апреле в ходе предвыборной кампании на улицах украинских городов появились агитационные плакаты, где Порошенко «стоит» напротив Путина. Подпись под фотоколлажем гласит: «21 апреля. Решающий выбор». Плакаты вызвали общественный резонанс.
В штабе украинского лидера заявили, что реклама призвана напомнить избирателям, что российский президент считается «самой большой угрозой Украине», поэтому президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
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В мире , Видео , Политика , Петр Порошенко , Владимир Путин , Киев , Москва
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