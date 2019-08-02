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В ДНР заявили об уничтожении ударного дрона силовиков 

РИА Новости + ещё 33 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении беспилотника украинских силовиков, который предпринял попытку атаки на позиции ополчения.
"Сегодня в 16.38 (совпадает с мск) на горловском направлении в районе Широкой Балки враг предпринял очередную попытку нанести удар по нашим защитникам с помощью ударного БПЛА. Однако беспилотник был вовремя замечен нашими подразделениями ПВО и уничтожен", — сказал журналистам представитель ведомства.
По его словам, гранаты, сброшенные БПЛА при падении, разорвались в нейтральной зоне, поэтому жертв и разрушений удалось избежать.
"Сбитый летательный аппарат также упал вблизи украинских позиций", — сказал представитель Народной милиции.
В управлении Народной милиции ДНР добавили, что в 19.15 мск силовики обстреляли окраины Горловки, выпустив две гранаты из станкового противотанкового гранатомета.
"Очередной факт применения вооруженными формированиями Украины ударных БПЛА и факты очередного нарушения перемирия являются явным показателем незаинтересованности Украины в мирном урегулировании этого конфликта. Мы требуем от международных наблюдателей зафиксировать факт нарушения перемирия и добиться от украинской стороны его полного исполнения", — сказал представитель ведомства.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина
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