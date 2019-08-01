Германия отказалась выплачивать репарации Польше

Германии в очередной раз заявили, что вопрос выплаты репараций Польше со стороны Берлина закрыт и ФРГ не станет выделять Варшаве какие-либо компенсации. Этот вопрос активно обсуждается в Польше с 2017 года, несмотря на то, что по соглашению от 1953 года страна отказалась от претензий на выплаты со стороны Германии.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. С таким заявлением он выступил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

Маас назвал вопрос репараций закрытым для Германии.

При этом министр подчеркнул, что Берлин чувствует себя обязанным хранить память о преступлениях нацистов «даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого», и делать это он будет совместно с Варшавой.

Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что приехал в Польшу на 75-ю годовщину начала Варшавского восстания.

«Мы вместе отдадим дань памяти небывалой силе сопротивления поляков, которые противостояли немецким оккупантам», — сказал Маас.

По его словам, на протяжении 75 лет после этих событий Германия и Польша доверяют друг другу и разделяют одинаковые ценности. Чапутович также обратил внимание на хорошие отношения двух государств.

Глава МИД Польши подчеркнул, что в Варшаве следят за ведущейся в Германии дискуссией о строительстве памятника польским жертвам Второй Мировой войны в Берлине. Он считает, что этот памятник «мог бы стать местом памяти о жертвах и нести образовательную функцию».

«Это важный символический жест, свидетельствующий о немецком понимании польского чувствительного отношения к истории», — отметил министр.

Что касается репараций, Польша еще в середине мая настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Об этом изданию Sieci сказал депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Аркадиуш Муларчик. Он возглавляет группу экспертов, которая занимается вопросом получения компенсации от ФРГ за ущерб, нанесенный государству нацистской Германией в годы Второй мировой.

Точную сумму, в которую эксперты оценили этот ущерб, политик не назвал, но на вопрос журналистов, превышает ли она $1 трлн, ответил: «Вы близки». К тому же он уточнил, что выведенная в итоге сумма существенно превышает ту, которая была названа сразу же после войны. По его словам, в отчете о военных потерях 1947 года польский ущерб оценивается в $48 млрд того времени, то есть около $850 млрд по сегодняшним меркам.

«Появился документ, который комплексно описывает ущерб, понесенный Польшей во время Второй мировой войны, документ, который максимально точно демонстрирует все разрушения с самых разных перспектив», — отметил он.

Муларчик заявил, что общественность довольно скоро узнает о содержании отчета. Он посчитал хорошей идеей опубликовать документ 1 сентября этого года в 80-ю годовщину нападения Германии на Польшу.

Месяцем ранее член парламентской команды по оценке суммы компенсации Польше Ян Шевчак заявил, что страна выставит Германии счет на общую сумму не менее $900 млрд

Незадолго до этого польский информационный портал wPolityce опубликовал доклад группы по репарациям «Экономические издержки из-за немецкой оккупации во время Второй мировой войны». В нем потери Польши в результате действий нацистской Германии во время военного конфликта назвали огромными.

«Это позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Только парламентская команда при польском правительстве предприняла реальные действия, чтобы предоставить этот документ [о компенсациях] немцам», — возмутился Шевчак.

Взимание репараций с Германии было официально прекращено по согласованному с Польшей соглашению между СССР и ГДР еще в 1954 году. Кроме того, по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций Польская Народная Республика получила почти весь развитый индустриальный регион Силезия, часть Восточной Пруссии и город Штеттин (сейчас — Щецин).

И все же в Польше продолжают настаивать на выплате Германией репараций. В Варшаве считают, что соглашение от 1954 года было заключено с нарушением права под давлением СССР и относилось только к несуществующим уже ГДР и ПНР, а она, по утверждению местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.

Исходя их этого, в 2017 году в Польше был создан комитет по регулированию выплаты Германией репараций за причиненный во Второй мировой войне ущерб.

Тему компенсаций в Польше начали обсуждать, когда лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава никогда не отказывалась от выплаты компенсаций со стороны Берлина.

При этом Германия уже не первый раз подчеркивает, что этот вопрос закрыт. В немецком правительстве неоднократно отмечали отсутствие оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.