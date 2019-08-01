Глава армии Украины отказался считать обстрелы в Донбассе срывом перемирия

По словам военачальника, подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске , и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул Хомчак.

Обстрелы происходят со стороны не подконтрольных Киеву территорий, указал генерал.

«Отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил», — считает глава Генштаба.

31 июля самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Киев в создании мобильных диверсионных отрядов из разведчиков, цель которых — обстрелы Донбасса с целью спровоцировать ответный огонь. В тот день Донецк зафиксировал один обстрел, днем ранее — три. В штабе Операции объединенных сил обвиняют ополченцев в регулярных нарушениях режима перемирия.