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Глава армии Украины отказался считать обстрелы в Донбассе срывом перемирия 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: пресс-служба администрации президента Украины
Единичные обстрелы в Донбассе не стоит считать нарушением бессрочного перемирия. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает «Интерфакс-Украина».
По словам военачальника, подразделения ВСУ в зоне вооруженного конфликта «демонстрируют твердую позицию» по вопросу соблюдения договоренностей, достигнутых в Минске, и не нарушают режим тишины. Однако «в случае критического обострения ситуации» военные готовы быстро ответить, подчеркнул Хомчак.
Обстрелы происходят со стороны не подконтрольных Киеву территорий, указал генерал.
«Отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями операции Объединенных сил», — считает глава Генштаба.
31 июля самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Киев в создании мобильных диверсионных отрядов из разведчиков, цель которых — обстрелы Донбасса с целью спровоцировать ответный огонь. В тот день Донецк зафиксировал один обстрел, днем ранее — три. В штабе Операции объединенных сил обвиняют ополченцев в регулярных нарушениях режима перемирия.
Бессрочное перемирие было установлено в Донбассе с 00 часов 01 минуты 21 июля. Самопровозглашенные республики заявили о нарушениях со стороны Киева уже в первые сутки. Обстрелы фиксировались на протяжении всей первой недели действия режима прекращения огня, однако наблюдатели ОБСЕ считают, что их интенсивность снизилась.
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В мире , Армия , Украина , Руслан Хомчак , Генштаб , ОБСЕ , Интерфакс , Минск
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