Пентагон подтвердил сотрудничество с боевиками в Сирии

По данным российского Минобороны, подготовленные США боевики осуществляют диверсии на подконтрольных сирийской армии территориях.

Пентагоне подтвердили, что американские инструкторы занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, который находится под контролем США. Общая численность отряда достигает 2700 человек.

Якобы, обучение вооруженных формирований осуществляется для противостояния террористам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Однако, по данным Минобороны России , которые были представлены в ходе брифинга в минувший понедельник, подготовленные американцами боевики используются для проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных войск.

Прошедшие подготовку диверсионные группы направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Нахождение таких групп замечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.