Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон подтвердил сотрудничество с боевиками в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 1 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По данным российского Минобороны, подготовленные США боевики осуществляют диверсии на подконтрольных сирийской армии территориях.
В Пентагоне подтвердили, что американские инструкторы занимаются подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в районе сирийского Эт-Танфа, который находится под контролем США. Общая численность отряда достигает 2700 человек.
Якобы, обучение вооруженных формирований осуществляется для противостояния террористам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Однако, по данным Минобороны России, которые были представлены в ходе брифинга в минувший понедельник, подготовленные американцами боевики используются для проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных войск.
Прошедшие подготовку диверсионные группы направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Нахождение таких групп замечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.
ТК «Звезда»: последние новости
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири Украинские СМИ раскрыли секретные обстоятельства уголовных дел против Порошенко В США утвердили нового постпреда при ООН
Комментарии1
В мире , США , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-гендиректора «Рустави 2» вызвали на допрос
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте7
Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США57
Финляндия ужесточит визовые правила для россиян90
Россия отреагировала на предложение Трампа474
Видео
01:58
Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США
Происшествия Наука и техника
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
03:10
Список мэрии на выборах в Мосгордуму «засветили»
Политика Украина
00:31
ЧП в московском метро закончилось смертью
Происшествия
01:10
Россияне доверились Соловьеву и Малахову
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение