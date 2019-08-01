США подтвердили, что готовят бойцов «Магавир Ас-Саура» для борьбы с ИГ*

"Партнером коалиции в районе Эт-Танфа является "Магавир Ас-Саура". "Магавир Ас-Саура" продемонстрировала свою эффективность в сдерживании ИГ* и поддержании безопасности в зоне избежания конфликтов Эт-Танф", — сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе коалиции в ответ на просьбу прокомментировать заявление Рудского и подтвердить связи с "Магавир Ас-Саура".

По словам собеседника агентства, США продолжат обучать и консультировать силы коалиции в районе Эт-Танфа в целях разгрома ИГ*.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России