В Пентагоне подтвердили, что занимаются подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в районе сирийского Эт-Танфа, сообщив об их эффективности в борьбе с террористической организацией "Исламское государство"*.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат. Боевикам ставятся задачи проведения диверсий, уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов против правительственных формирований, сказал Рудской.
"Партнером коалиции в районе Эт-Танфа является "Магавир Ас-Саура". "Магавир Ас-Саура" продемонстрировала свою эффективность в сдерживании ИГ* и поддержании безопасности в зоне избежания конфликтов Эт-Танф", — сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе коалиции в ответ на просьбу прокомментировать заявление Рудского и подтвердить связи с "Магавир Ас-Саура".
По словам собеседника агентства, США продолжат обучать и консультировать силы коалиции в районе Эт-Танфа в целях разгрома ИГ*.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России