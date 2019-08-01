В Житомирской области Украины неизвестные разбили четыре памятника участникам вооружённого конфликта в Донбассе. Монументы стояли на кладбище в городе Новоград-Волынский.
Об этом сообщает NEWSONE со ссылкой на отдел информации и связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 31 июля на 1 августа.
Уточняется, что всего было повреждено шесть памятников. Также вандалы перевернули могилы и повалили гранитные плиты.
На месте инцидента работают правоохранительные органы.
В марте 2018 года в Харькове неизвестные нарисовали красной краской свастику на памятнике воинам «Украинской повстанческой армии»*.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).