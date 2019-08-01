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«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского 

Рамблер 42 минуты назад
Интернет-пользователи раскритиковали фотографию Владимира Зеленского из спортзала, посоветовав украинскому президенту заняться работой. Также комментаторам не понравились вены на его ногах.
Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он выполняет спортивное упражнение.
«Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро!» — так он подписал фото.
«Заняться больше не чем, страну с колен поднимай!)» — написал Зеленскому @pesartem.
«Варикоз пора лечить», — заявил @falc0n9.
«Осторожнее с венами на правой голени) Очень подозрительно раздуты», — посоветовала @frey_frost.
Некоторые комментаторы решили, что упражнение президент выполняет неправильно.
«Фото для дебилов. Это упражнение в носочках не делается, потому что ножки как у лягушки разъедутся», — написала @derkach2091.
«Ну даже не употел, майка сухая», — добавила @kozhevnikova765.
При этом многие комментаторы похвалили Зеленского, отметив, что он своим примером вдохновляет людей вести здоровый образ жизни.
Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский
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