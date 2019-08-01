«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского

Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он выполняет спортивное упражнение.

«Политика политикой, а спорт никто не отменял))) Доброе утро!» — так он подписал фото.

«Заняться больше не чем, страну с колен поднимай!)» — написал Зеленскому @pesartem.

«Варикоз пора лечить», — заявил @falc0n9.

«Осторожнее с венами на правой голени) Очень подозрительно раздуты», — посоветовала @frey_frost.

Некоторые комментаторы решили, что упражнение президент выполняет неправильно.

«Фото для дебилов. Это упражнение в носочках не делается, потому что ножки как у лягушки разъедутся», — написала @derkach2091.

«Ну даже не употел, майка сухая», — добавила @kozhevnikova765.

При этом многие комментаторы похвалили Зеленского, отметив, что он своим примером вдохновляет людей вести здоровый образ жизни.