Пользователи Сети прокомментировали публикацию украинского президента Владимира Зеленского, сделанную в спортзале.
Некоторые в комментариях в социальных сетях посоветовали главе государства с утра заниматься работой, а в спортивный зал отправить главу своего Офиса Андрея Богдана.
"Может все-таки пора политикой заняться?", — написала пользовательница.
Однако многие выступили в поддержку Зеленского, отметив, что спорт — это залог здоровья и сил для работы.
"Первый президент который своим примером мотивирует к спорту", — добавил один из пользователей.
Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фотографию из спортзала.