Террорист номер два: СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

СМИ сообщили о ликвидации сына террориста Усамы бен Ладена — Хамзы. Источники утверждают, что это произошло в течение последних двух лет, но официального подтверждения этому пока нет. При этом ранее сообщалось, что последний раз террористы выступали с сообщением от его лица в 2018 году.

По сообщению газеты The New York Times, официальные лица США считают сына уничтоженного в 2011 году главаря группировки Аль-Каида » (террористическая организация запрещена в РФ ) Усамы бен Ладена — Хамзу бен Ладена — убитым. По их мнению, он был ликвидирован в результате некой операции в течение последних двух лет. Собеседники издания утверждают, что определенную роль в ней сыграла разведка США.

Они уточнили, что эта операция была проведена уже при администрации действующего президента США Дональда Трампа , но когда именно это произошло, не сообщили.

Инаугурация Трампа состоялась в январе 2017 года.

Согласно распространенной пресс-службой Белого дома стенограмме, американский лидер в среду отказался подтвердить достоверность информации о смерти Хамзы бен Ладена.

«Я не хочу комментировать это», — сказал он журналистам перед встречей с находящимся с визитом в США президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Госдепартамент США в начале этого года объявил о готовности Вашингтона заплатить $1 млн за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. Там заявили, что он официально является членом «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе к «мести против США и американцев».

По информации издания, на момент объявления о вознаграждении операция по ликвидации Хамзы бен Ладена уже была проведена, но Вашингтон не был уверен, что сын террориста мертв.

США рассчитывали таким образом получить подтверждение этому.

Госдеп объявил Хамзу бен Ладена особо опасным международным террористом в январе 2017 года. Внешнеполитическое ведомство со ссылкой на письма Усамы бен Ладена утверждает, что он готовил своего сына возглавить «Аль-Каиду» и называет Хамзу одним из лидеров организации. В связи с этим американская сторона ввела санкции против бен Ладена-младшего за действия, которые могут угрожать безопасности США, а также их международной политике и экономике. В Госдепе подчеркнули, что теперь все имущество Хамзы бен Ладена и его финансовые активы заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещено участвовать с ним в сделках.

Сын известного во всем мире террориста неоднократно был запечатлен на пропагандистских видеозаписях, распространяемых «Аль-Каидой». В последний раз она публиковала заявление от его лица в 2018 году, отмечает NBC News. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.

Летом прошлого года члены семьи Усамы бен Ладена рассказали газете The Guardian, что его сын женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября 2001 года, совершенного в США.

«Мы слышали, что он женился на дочери Мухаммеда Атты (один из лидеров смертников, совершивших теракт 11 сентября в Нью-Йорке. — «Газета.Ru»). Мы не знаем, где он находится, скорее всего, в Афганистане», — сказали они.

Сводный брат бен Ладена рассказал, что Хамза — сын одной из трех выживших жен джихадиста. После того, как его отец был ликвидирован, он неоднократно публично призывал сторонников джихада начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля.

Как сообщает издание, он занял пост заместителя нового лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири и намерен отомстить американским спецслужбам за убийство отца. Из-за угрозы того, что Хамза бен Ладен может мобилизовать приспешников отца, службы разведки западных стран в последние два года ведут активный его поиск, указали в газете.

Его женитьба на дочери Атты может свидетельствовать, что оставшиеся члены группировки сотрудничают, а сама она продолжает существовать, подчеркнули журналисты.

Весной этого года глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф предположил, что Хамза бен Ладен может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

Незадолго до этого Саудовская Аравия лишила Хамзу гражданства. Агентство Reuters уточнило, что это решение власти приняли еще в ноябре.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец в 1996 году отправился в Афганистан и оттуда объявил войну США.

Усама бен Ладен причастен к теракту 11 сентября 2001 года.

Тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет террористы направили в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В теракте погибли 2977 человек.