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Соратник Зеленского рассказал, когда сформируют новый кабмин 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Reuters
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус уверен, что новое правительство будет сформировано в первые дни работы нового парламента.
"Я думаю, что в первых числах сентября (начнет работать Рада — ред.). Я думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента… я в этом уверен", — сказал Герус в эфире телеканала "1+1" в четверг утром.
По его словам, все договоренности по составу нового правительства можно достичь в августе.
"Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, — их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед", — добавил он.
Он также добавил, что если партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" захочет, то сможет в первый день нового парламента войти в коалицию.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Андрей Герус , Центризбирком России
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