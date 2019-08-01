Соратник Зеленского рассказал, когда сформируют новый кабмин

"Я думаю, что в первых числах сентября (начнет работать Рада — ред.). Я думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента… я в этом уверен", — сказал Герус в эфире телеканала "1+1" в четверг утром.

По его словам, все договоренности по составу нового правительства можно достичь в августе.

"Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, — их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед", — добавил он.

Он также добавил, что если партия украинского музыканта Святослава Вакарчука "Голос" захочет, то сможет в первый день нового парламента войти в коалицию.