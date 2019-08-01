Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

"Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко… Короткая фабула — организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц "Укроборонпрома" и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты", — написал Портнов в своем Telegram-канале.

По его словам, для этих целей по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой правление Нацбанка 19 января 2016 года отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля Нацбанка.