Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело о хищениях в армии против экс-президента Петра Порошенко, бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников "Укроборонпрома", заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Информирую о новом уголовном производстве, которое может накрыть десятки людей из окружения Порошенко… Короткая фабула — организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц "Укроборонпрома" и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна "Укроборонпром" многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты", — написал Портнов в своем Telegram-канале.
По его словам, для этих целей по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой правление Нацбанка 19 января 2016 года отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля Нацбанка.
"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", — добавил Портнов.