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Президент Ирана обвинил США в детском поведении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Иранский президент Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты в детском поведении из-за санкций в отношении министра иностранных дел страны Мохаммада Зарифа на фоне роста напряженности между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.
До этого стало известно, что американская сторона ввела санкционные меры против Зарифа.
По мнению главы Ирана, таким поступком США напомнили ему ребенка.
"Они [США] прибегают к детскому поведению … Они каждый день говорят, что "хотят поговорить без предварительных условий" … и затем они санкционируют Зарифа", — добавил Рухани.
Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана поблагодарил США за то, что сочли его угрозой.
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В мире , Хасан Роухани , МИД , Иран , США
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