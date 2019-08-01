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Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой» 

RT на русском + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для борьбы с «зелёной чумой».
Об этом депутат сообщил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.
«Я предложил Виталию Кличко, законно избранному мэру Киева, объединить усилия, чтобы остановить наступление «зелёной чумы» на самоуправление Киева и захват Украины. Виталий показал вот так (поднятый кверху большой палец. — RT)», — сказал он.
Вместе с этим Ляшко призвал других политиков объединиться для общей борьбы.
Ранее лидер Радикальной партии назвал президента Украины Владимира Зеленского «узурпатором».
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В мире , Украина , Виталий Кличко , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Киев
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