Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Чен Ын пообещал врагам страдания от новой ракеты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями нового крупнокалиберного реактивного снаряда и остался ими доволен. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Дорогой Верховный Лидер был впечатлен результатами тестовых запусков (…) и заявил, что силы, которые окажутся целью этого оружия, испытают неотвратимые страдания», — говорится в пресс-релизе агентства.
Там же сказано, что вооружение было разработано в кратчайшие сроки и «сыграет главную роль в будущих наземных операциях».
31 июля сообщалось, что в КНДР провели запуск по меньшей мере двух ракет. Они вылетели в открытое море с восточного берега страны. По данным Reuters, власти США не посчитали эти испытания нарушением договоренностей о ядерном разоружении.
В Пхеньяне заявили, что стрельба была нужна, чтобы послать предупреждение «южнокорейским разжигателям войны», которые пускают на территорию своей страны «ультрасовременное наступательное оружие» и подталкивают Сеул к проведению военных учений с США.
Последние новости
Найдена главная причина появления рака Названы сроки тушения лесных пожаров в Сибири Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Комментарии
В мире , Армия , Оружие , Чен Ким , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину помощь212
ЧП в московском метро закончилось смертью2
Медведев заподозрил умышленный поджог леса в Сибири26
Кислотный маньяк: кто изуродовал школьниц в Буденновске11
Россияне доверились Соловьеву и Малахову2
Видео
00:31
ЧП в московском метро закончилось смертью
Происшествия
01:36
Трамп предложил Путину помощь
В мире Политика
02:57
Россияне будут мерзнуть до осени
Погода Общество
01:14
Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского
Общество
11:11
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Наука и техника
03:47
Малайзия высказалась по делу MH17
В мире Катастрофы
02:32
Кислотный маньяк: кто изуродовал школьниц в Буденновске
Криминал Происшествия
00:21
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Армия Оружие
03:26
Порошенко попросил у США помощи
В мире
10:17
Названа основная версия катастрофы SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение