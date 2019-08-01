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Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет 

Газета.Ru + ещё 3 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Отвечая на вопрос журналиста, он выделил два главных плана, которые у него есть на будущее.
Во-первых, Порошенко выразил надежду, что он будет жив и здоров через 10 лет.
"Я бы очень хотел, чтобы я был жив", — подчеркнул Порошенко.
Он добавил, что также мечтает о завершении своей карьеры в качестве депутата Европейского парламента.
Ранее Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Верховную раду.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Европарламент , Верховная Рада , Украинская правда
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