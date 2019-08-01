Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".

Отвечая на вопрос журналиста, он выделил два главных плана, которые у него есть на будущее.

Во-первых, Порошенко выразил надежду, что он будет жив и здоров через 10 лет.

"Я бы очень хотел, чтобы я был жив", — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что также мечтает о завершении своей карьеры в качестве депутата Европейского парламента