В Донбассе около 13 тысяч человек остались без воды

Насосную станцию коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в подконтрольной Киеву части Луганской области отключили от электроснабжения из-за долгов, около 13 тысяч абонентов остались без воды, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. "Тридцать первого июля в результате задолженности за электроснабжение отключена насосная станция "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тысяч абонентов). Вода к потребителям поступает самотеком", — говорится в сообщении. По данным ведомства, в четверг запланировано заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.