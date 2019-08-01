Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17

Запад должен перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе — по крайней мере, пока не будет закончено следствие, заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдалла.

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. Расследование еще не закончено, но при этом западные партнеры спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных», — указал дипломат.

Он добавил, что трагедия, в которой погибли 298 человек, не поколебала отношения Москвы Куала-Лумпура , поскольку у властей двух стран похожие позиции на произошедшее, передает ФАН.

Неделю назад стало известно, что американские и украинские власти пытались получить «черные ящики» разбившегося лайнера, но военные самопровозглашенной Донецкой народной республики не позволили им этого сделать и передали бортовые самописцы малайцам. Об этом рассказал полковник Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри.

Эти подробности произошедшего раскрыты в фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, который занимается независимым расследованием причин аварии.

Для получения «черных ящиков» военным из Малайзии пришлось провести настоящую спецоперацию на Украине

«Я поговорил с премьер-министром Наджибом Разаком. Он сказал мне немедленно отправляться на место крушения. По прибытии в Киев мы узнали, что украинские власти заблокировали нам доступ к месту катастрофы. Нам не разрешили поехать туда, тогда я взял небольшую группу, чтобы уехать из Киева и отправиться в Донецк тайно», — детализировал военный.

Вооруженных представителей из Австралии, Нидерландов бойцы ДНР также не пустили на место катастрофы. Сакри продемонстрировал также акт передачи бортовых самописцев с печатью Национального совета безопасности Малайзии. После этого Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ просила Малайзию передать «черные ящики», но получила отказ. Более того — приходили с аналогичным вопросом к Сакри и агенты ФБР , но он отказал и им.

В июне нынешнего года Объединенная следственная группа (JIT) на пресс-конференции представили список обвиняемых в атаке на малайзийский Boeing. В причастности к данному делу обвиняются три россиянина и один украинец. По данным следствия, группой руководил на тот момент министр обороны ДНР Игорь Гиркин

По словам следователей, самолет был сбит из самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук», доставленного силами вышеуказанной группы на территорию Донбасса из 53-ей зенитной ракетной Берлинской бригады, базирующейся около Клюквинского сельсовета в Курской области.

По версии следствия, собственно выпущена ракета, сбившая Boeing, была операторами установки, в которую ни один из указанных четверых человек не входил. На следующий день после трагедии — 18 июля 2014 года — ракетную установку якобы перевезли в Луганск, а затем — через границу на территорию России.

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года.

Во время следствия немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал, что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях JIT в июне. На эту инициативу ему ответили отказом.

Реш настаивал на публичной передаче данных, поскольку ему угрожали, и он опасается за свою жизнь. Но голландская прокуратура отказалась сотрудничать на таких условиях. В итоге детектив разместил открытое письмо к JIT и нидерландскому прокурору Фреду Вестербеке на сайте своей детективной фирмы Wifka.

В нем он утверждает, что в числе доказательств готов предоставить сделанные спецслужбами аудиозаписи о воздушном движении 17 июля 2014 года от истребителей и пунктов службы управления воздушным движением («вышек») украинской армии и ополченцев, телефонные переговоры украинских военных.

Также у него есть записи «вышек» после информации о крушении, аудиозаписи в том числе спецслужб о соответствующих военных событиях со стороны ополченцев и украинцев на протяжении нескольких недель до и после крушения, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

В этой связи посольство России в Амстердаме заявило, что Москва не считает расследование катастрофы малайзийского Boeing, которое проводили следователи из Нидерландов, беспристрастными и независимым.

Президент России Владимир Путин обсуждал тему крушения MH17 с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте . По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, беседа политиков прошла в Осаке на полях саммита G20.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что позиция Путина, позиция российской стороны по данной трагедии «предельно понятна и последовательна, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать всерьез расследование, которое осуществляется без участия России».