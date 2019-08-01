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Курсы депутатов от «Слуги народа» высмеяли на Украине 

News.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Выезд новоизбранных депутатов Верховной рады на учёбу может вызвать смех у соседей Украины. Об этом заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.
По его словам, учиться надо на протяжении всей жизни, но будущие парламентарии от партии «Слуга народа» проводят неделю в Трускавце вместо того, чтобы решать проблемы, стоящие перед страной. Такое мнение политик высказал в эфире телеканала NewsOne.
Если говорить серьезно то, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не на серьёзный парламент. Я хочу сказать самое главное: нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно, — сказал Колтунович.
Ранее News.ru сообщал, что политтехнолог партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о никчёмности депутатов. На лекции в Трускавце он заявил, что все они — никто. Выборы выиграл глава государства, а не они, уверен советник. Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию будущих депутатов. Многие политики почувствовали себя оскорблёнными.
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Комментарии
В мире , Украина , Александр Колтунович , Владимир Зеленский , Никита Потураев , Верховная Рада
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