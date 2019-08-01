Курсы депутатов от «Слуги народа» высмеяли на Украине

По его словам, учиться надо на протяжении всей жизни, но будущие парламентарии от партии «Слуга народа» проводят неделю в Трускавце вместо того, чтобы решать проблемы, стоящие перед страной. Такое мнение политик высказал в эфире телеканала NewsOne.

Если говорить серьезно то, то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу. Но никак не на серьёзный парламент. Я хочу сказать самое главное: нет проблем в Украине, которые невозможно решить. Но ими необходимо заниматься, и решать уже сегодня, потому что завтра может быть поздно, — сказал Колтунович.