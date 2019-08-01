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Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Отмечается, что на Украине наблюдаются изменения в ситуации вокруг уголовных дел в отношении Порошенко. В частности, в мае 2019 года адвокат экс-президента Игорь Головань заявлял, что эти уголовные дела не повлекут за собой никаких правовых последствий, однако уже сейчас в окружении Порошенко понимают, что уголовное преследование в отношении бывшего президента заметно усилилось и может иметь последствия.
Поэтому, по версии издания, Порошенко, находясь в Турции, обратился к лоббистским компаниям из США, в частности BGR group, за помощью в урегулировании дел.
"У него хорошо понимают, что все, происходящее в ГБР (Государственное бюро расследований — Прим. ред.), достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста", — рассказал источник.
Кроме того, издание приводит слова украинского политолога Алексея Якубина, который отметил, что Порошенко может повторить "сценарий Саакашвили".
"Например, выедет на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Но эта модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри страны, которые могут быть арестованы", — отметил он.
Дела в отношении Порошенко
Порошенко ранее стал фигурантом одиннадцати уголовных дел, в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
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Комментарии25
В мире , Петр Порошенко , США
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