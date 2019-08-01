Назначен новый постпред США при ООН

Её кандидатуру в четверг утвердил Сенат США . Поддержку Крафт выразили 57 сенаторов, 33 высказались против.

Должность постпреда в ООН считается одной из ключевых в американской дипломатии. В свое время её занимали такие политические тяжеловесы как Мэдлин Олбрайт и Джордж Буш старший

Пост оставался вакантным в течение семи месяцев, после того как в октябре 2018 года предыдущий постпред Никки Хейли подала в отставку. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп предложил должность тогдашнему пресс-секретарю Госдепартамента Хизер Науэрт, но та сняла свою кандидатуру в силу личных обстоятельств.

Келли Крафт долгое время связана с Республиканской партией США . В ходе президентской гонки 2016 года она поддерживала кандидатуру Дональда Трампа и вместе со своим мужем миллиардером Джо Крафтом пожертвовала около 2 миллионов долларов на его избирательную кампанию.

Ранее она руководила консалтинговой фирмой и работала в представительстве ООН, где занималась политикой США на африканском направлении. В 2017 году была назначена на должность посла США в Канаде.

В июне этого года на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США она заявила о том, что не собирается быть другом России и пообещала сохранить давление на Москву в случае своего назначения на должность.