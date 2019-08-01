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Назначен новый постпред США при ООН 

Парламентская газета + ещё 13 2 часа назад
Фото: WIKIPEDIA
Бывший посол США в Канаде Келли Крафт назначена на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Её кандидатуру в четверг утвердил Сенат США. Поддержку Крафт выразили 57 сенаторов, 33 высказались против.
Должность постпреда в ООН считается одной из ключевых в американской дипломатии. В свое время её занимали такие политические тяжеловесы как Мэдлин Олбрайт и Джордж Буш старший.
Пост оставался вакантным в течение семи месяцев, после того как в октябре 2018 года предыдущий постпред Никки Хейли подала в отставку. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп предложил должность тогдашнему пресс-секретарю Госдепартамента Хизер Науэрт, но та сняла свою кандидатуру в силу личных обстоятельств.
Келли Крафт долгое время связана с Республиканской партией США. В ходе президентской гонки 2016 года она поддерживала кандидатуру Дональда Трампа и вместе со своим мужем миллиардером Джо Крафтом пожертвовала около 2 миллионов долларов на его избирательную кампанию.
Ранее она руководила консалтинговой фирмой и работала в представительстве ООН, где занималась политикой США на африканском направлении. В 2017 году была назначена на должность посла США в Канаде.
В июне этого года на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США она заявила о том, что не собирается быть другом России и пообещала сохранить давление на Москву в случае своего назначения на должность.
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Комментарии1
В мире , США , БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , Келли Крафт , Дональд Трамп , Никки Хейли , Республиканская партия США , ООН , Сенат США
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