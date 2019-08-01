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В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Голландские транспортные компании уже заявили, что не намерены исполнять новое правило.
В Нидерландах запретили скрывать лица. В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме. Нарушителям грозит штраф 150 евро.
Закон был принят еще три года назад, но его введение несколько раз откладывали.
Голландские транспортные компании уже заявили, что не намерены исполнять новое правило и не откажут в перевозках пассажиркам с закрытым лицом.
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В мире , Европа , Законопроекты , Нидерланды
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