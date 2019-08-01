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В Белом доме рассказали, о чем Путин договорился с Трампом 

Ura.Ru + ещё 37 23 минуты назад
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Во время телефонного разговора американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили договоренности по двусторонней торговле. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам беседы лидеров стран.
«Лидеры обсудили торговлю между двумя странами», — говорится в заявлении.
Кроме того, в ходе беседы Трамп выразил готовность оказать помощь в тушении сибирских пожаров. Президент США выразил «обеспокоенность по поводу масштабных лесных пожаров». От помощи российский лидер отказался, но «при необходимости» прибегнет к ней, передает VSE42.Ru.
Согласно заявлению пресс-службы Кремля, Путин оценил шаг со стороны американского коллеги как «залог восстановления полноформатных отношений между странами». Также лидеры государств договорились продолжать контакты как в формате телефонным разговоров, так и при личных встречах.
Пожары охватили уже порядка 3 млн гектаров сибирских лесов. К тушению пожаров подключилась авиация Минобороны РФ, пишет RT.
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Комментарии4
В мире , Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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