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Додон посетит Москву в августе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон планирует во второй половине августа посетить Москву, чтобы обсудить новые условия на поставки газа, а также возможность снижения его цены для республики. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу "НТВ Молдова".
"Мы планируем получить скидку [на газ] в размере 20-30%
. Где-то во второй половине августа я думаю, что переговоры на самом высоком уровне состоятся и мы примем окончательное решение", — сказал президент. По его словам, это позволит не увеличивать тарифы для населения республики в новом отопительном сезоне.
Президент выразил надежду на то, что параллельно состоится визит в РФ нового премьер-министра Молдавии Майи Санду. "Я советовал премьеру обязательно посетить Москву. Нужно встретиться с нашими стратегическими партнерами. Есть очень много вопросов на уровне министерств", — отметил Додон.
Он напомнил, что при правлении Демократической партии Молдавии диалог на уровне правительств и парламента с РФ был заблокирован.
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Комментарии
В мире , СНГ , Игорь Додон , Демократическая партия США , Молдова , Москва
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