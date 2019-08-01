МИД Венесуэлы обвинил США в навязчивом преследовании

Иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) ранее внесла Тарека эль-Айссами в список десяти самых разыскиваемых преступников. Его разыскивают по подозрению в международной торговле наркотиками. В списке эль-Айссами занимает первую позицию.

"Венесуэла отвергает навязчивое преследование со стороны США демократических институтов Венесуэлы, которое дополняет кампанию по дискредитации достоинства властей, и подтверждает свою полную поддержку партнеру и вице-президенту по экономике Тареку эль-Айссами", — написал министр в Twitter.