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Трамп подписал указ о новых антироссийских санкциях по делу Скрипалей 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия.
Новый пакет санкций, предложенный конгрессменами Майклом МакКолом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, является реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, пишет Politico.
Как писал News.ru ранее, сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам ВС обеих палат Конгресса США с просьбой включить станции против суверенного долга России в проект оборонного бюджета на следующий год. Инициатива носит название DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act) — законопроект «о защите выборов путём установления красных линий»
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В мире , Политика , Северный поток 2 , Санкции , Законопроекты , Майкл Маккол , Сергей Скрипаль , Марко Рубио , Дональд Трамп , ГРУ , Конгресс США
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