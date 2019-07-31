Американский канал NBC сообщил о смерти Хамзы Бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы Бен Ладена.
По данным NBC, соответствующую информацию получила разведка США, при этом чиновники не уточнили причины смерти Бен Ладена-младшего.
Последнее публичное заявление Хамзы Бен Ладена датируется 2018 годом. В феврале США объявили вознаграждение за информацию о местонахождении сына бывшего «террориста номер один».
Хамза Бен Ладен, предположительно, готовился к роли руководителя «Аль-Каиды» после смерти отца в 2011 году. В своем последнем заявлении он угрожал Саудовской Аравии и призывал ее жителей к восстанию. Известно, что год назад Хамза Бен Ладен женился на дочери одного из исполнителей теракта 11 сентября 2001 года.