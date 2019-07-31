Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Об этом сообщает телеканал NBC.

Пока неизвестно, могут ли американские власти подтвердить его смерть. Чиновники не сообщили, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США. Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию.

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) обнародовала последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена в 2018 году. Он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей страны к восстанию.

В феврале США назначили награду в размере до миллиона долларов за информацию, которая позволит установить местонахождение сына бен Ладена.