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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: AP
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена. Об этом сообщает телеканал NBC.
Пока неизвестно, могут ли американские власти подтвердить его смерть. Чиновники не сообщили, где и когда умер сын бен Ладена, а также имеют ли к этому отношение спецслужбы США. Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию.
Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) обнародовала последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена в 2018 году. Он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей страны к восстанию.
В феврале США назначили награду в размере до миллиона долларов за информацию, которая позволит установить местонахождение сына бен Ладена.
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В мире , Аль-Каида , США
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