В ОБСЕ рассказали, когда начнут разминирование моста в Станице Луганской

Работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской начнутся с четверга, сам ремонт продлится несколько месяцев, сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Мы достигли взаимного понимания о конкретных следующих шагах… С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой для проведения всех ремонтных работ", — сказал Сайдик журналистам по итогам заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее подгрупп.

Он отметил, что в этой связи "могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска (через линию соприкосновения в Донбассе — ред.)".