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В ОБСЕ рассказали, когда начнут разминирование моста в Станице Луганской 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской начнутся с четверга, сам ремонт продлится несколько месяцев, сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Мы достигли взаимного понимания о конкретных следующих шагах… С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой для проведения всех ремонтных работ", — сказал Сайдик журналистам по итогам заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее подгрупп.
Он отметил, что в этой связи "могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска (через линию соприкосновения в Донбассе — ред.)".
"После завершения разминирования… будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность, вероятно, составит несколько месяцев", — сказал дипломат.
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В мире , Конфликты , ОБСЕ
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