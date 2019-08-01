В Польше не считают вопрос репараций от Германии закрытым

Глава польского МИД Яцек Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.

Как сообщает Deutche Welle, по словам Мааса, вопрос о репарациях за военные действия «закрыт для Германии».

В свою очередь Чапутович заявил, что у поляков осталось «чувство несправедливости или отсутствие компенсации за ущерб и потери, понесённые» во время Второй мировой войны.

Он добавил, что парламентская команда оценивает причинённый ущерб.