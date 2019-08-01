Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше не считают вопрос репараций от Германии закрытым 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава польского МИД Яцек Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.
Как сообщает Deutche Welle, по словам Мааса, вопрос о репарациях за военные действия «закрыт для Германии».
В свою очередь Чапутович заявил, что у поляков осталось «чувство несправедливости или отсутствие компенсации за ущерб и потери, понесённые» во время Второй мировой войны.
Он добавил, что парламентская команда оценивает причинённый ущерб.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил возмущение в связи с тем, что власти Гданьска хотят 1 сентября 2019 года отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны песнями и танцами вместе с немецкой делегацией.
RT на русском: последние новости
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
В мире , Европа , Яцек Чапутович , Мариуш Блащак , МИД , Германия , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены пропавшие в Белом море туристы
«Это попытка повторить 1991 год»53
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Сибири11
«Я люблю тебя»: первое публичное признание Богомлова9
Ефремов обратился к главе МВД73
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение