Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines планирует начать полеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск Москву , сообщил коммерческий директор авиаперевозчика Игорь Апциаури.

"Мы пару недель назад сдали все необходимые документы в агентство гражданской авиации Беларуси и, надеюсь, к концу сентября начнем полеты в Минск. Мы делаем акцент не только на прямой поток, но и на транзитные рейсы в Москву через Минск", — сказал Апциаури Sputnik Грузия.

Он отметил, что агентству гражданской авиации Белоруссии нужно минимум 45 дней, чтобы рассмотреть запрос, поэтому ответ на него авиакомпания ожидает в конце августа. После получения официального разрешения на полеты в Минск MyWay Airlines начнет переговоры с белорусскими авиакомпаниями о выполнении рейсов в Москву, добавил Апциаури.

Обострение российско-грузинских отношений

Отношения между Россией и Грузией ухудшились после антиправительственных и антироссийских акций в Тбилиси в конце июня. Тогда в Тбилиси начались беспорядки из-за того, что на открытии Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

Несмотря на то, что это место для него выбрала грузинская сторона, оппозиционеры в знак протеста покинули парламент, а в городе начались беспорядки, митингующие взяли здание штурмом.

Президент страны Салом Зурабишвили обвинила Москву в возникшем кризисе и назвала Россию "врагом и оккупантом". Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подобное заявление непрофессиональным и отметил, что столкновения в грузинской столице — результат борьбы оппозиции с провластными силами.

Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.