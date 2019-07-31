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Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст 

РИА Новости + ещё 11 51 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".
Ранее агентство передавало, что один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов анонсировал продажу бюстов президента. Сам Зеленский в ходе инаугурации пожелал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов, потому что "президент не икона, президент — это не портрет".
Как говорится в сообщении, презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя попыталась съемочная группа телеканала "1+1" во время визита президента в Черкассы.
"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", — цитирует Зеленского агентство.
При этом глава украинского государства "призвал больше такого не делать".
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский
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