Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".

Ранее агентство передавало, что один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов анонсировал продажу бюстов президента. Сам Зеленский в ходе инаугурации пожелал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов, потому что "президент не икона, президент — это не портрет".

Как говорится в сообщении, презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя попыталась съемочная группа телеканала "1+1" во время визита президента в Черкассы.

"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", — цитирует Зеленского агентство.

При этом глава украинского государства "призвал больше такого не делать".