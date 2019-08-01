Тропический тайфун «Випа» обрушился на южное побережье Китая

Тропический тайфун "Випа" добрался до южного побережья Китая и принес с собой шквалистый ветер и сильные ливни, сообщает местная метеорологическая служба.

Синоптики ожидают, что "Випа" будет двигаться на северо-запад со скоростью 10 километров в час и к полудню достигнет побережья провинции Гуандун.

Ранее тайфун затронул и специальный административный район Гонконг. Гонконгская обсерватория объявила 8-й из 10 уровень тревоги, однако позже понизила до 3-го, после того как тропический циклон направился в сторону провинции Гуандун. Тем не менее, синоптики предупредили жителей района, что порывы ветра по-прежнему остаются очень сильными, до 62 километров в час.

Непогода нарушила транспортное сообщение в районе, из-за стихии в международном аэропорту Гонконга были отменены 25 рейсов, еще 700 были задержаны.

После 5.00 (00.00 мск) департамент транспорта сообщил, что работа всего общественного транспорта восстановлена.