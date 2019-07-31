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Зеленский собрался в Белоруссию 

Газета.Ru 1 час назад
Пообщавшись тет-а-тет по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, украинский президент Владимир Зеленский принял его приглашение и согласился посетить Белоруссию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Как отмечается, во время разговора Лукашенко пригласил Зеленского в гости в любое время и в любом формате.
"Зеленский это приглашение с удовольствием принял", — добавили в пресс-службе.
Кроме того, глава Украины подтвердил приглашение президента Белоруссии посетить Украину в рамках II Форума регионов двух стран и Лукашенко согласился приехать.
Ранее Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Минске.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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