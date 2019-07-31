Зеленский собрался в Белоруссию

Как отмечается, во время разговора Лукашенко пригласил Зеленского в гости в любое время и в любом формате.

"Зеленский это приглашение с удовольствием принял", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, глава Украины подтвердил приглашение президента Белоруссии посетить Украину в рамках II Форума регионов двух стран и Лукашенко согласился приехать.