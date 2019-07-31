Киевская патриархия УПЦ прекратила свое существование

Решение об упразднении путем присоединения было принято Священным Синодом Украинской православной церкви 27 июля.

В Министерстве культуры Украины сделали официальное заявление по поводу существования Киевской патриархии УПЦ. По словам чиновников, ее больше не существует после присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Решение об упразднении путем присоединения было принято Священным Синодом Украинской православной церкви 27 июля. Соответствующая запись об этом была сделана в «Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований». Сообщение Синода цитирует агентство «Украинские новости».

Ранее ПЦУ на заседании синода лишила патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, не исключая его при этом из состава епископата. ПЦУ подчинила себе все приходы и монастыри, которые находились в ведении Филарета.