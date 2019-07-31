Зеленский в разговоре с Лукашенко подтвердил приглашение посетить Украину

"Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе. Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире", — сообщили в пресс-службе.

Лукашенко приглашение принял, отметив, что как инициатор и соавтор данного мероприятия видит его высокую эффективность и пользу для экономик обеих стран.

Зеленский также подробно рассказал "о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Белоруссия в деле урегулирования конфликта".

Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Белоруссию как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов.

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности двух стран в энергетической сфере", — отметили в пресс-службе.

Зеленский поздравил Лукашенко "с блестящим проведением II Европейских игр, подчеркнув, что на Украине следили и за ходом соревнований и, безусловно, за выступлением своих спортсменов". Лукашенко в ответ поздравил коллегу с высоким результатом украинской сборной. В финале разговора Лукашенко пригласил президента Украины посетить Белоруссию в любое время и в любом формате. Зеленский это "приглашение с удовольствием принял".