Конец договора о РСМД: американцы восстанавливают ракеты средней дальности (Defence 24, Польша)

Defence 24 ( Польша ) подробно анализирует, как США могут развивать свой арсенал ранее запрещенных вооружений после выхода из ДРСМД. Появление у Запада ракет средней и меньшей дальности полностью изменит его оперативные возможности, заставит Россию Китай инвестировать в оборону, и, по мнению американцев, склонит их к рассмотрению нового договора. В Америке размышляют, какую стратегию избрать и как дорого она обойдется.

Решительное и одновременно неожиданное решение о выходе США из существовавшего много лет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может заставить эту страну произвести ряд существенных шагов в сфере систем вооружений, которые регулировались ранее этим документом. Речь идет не только о перспективе восстановления потенциала в области ракетных систем малой, средней и межконтинентальной дальности или о непосредственно проистекающих из этого изменениях в раскладе сил, но и об обретении совершенно новых оперативно-тактических возможностей.

Сам ДРСМД распространяется на баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности (500 — 5,5 тысяч километров). США и Советский Союз подписали документ, запрещающий производить и использовать вышеуказанные типы вооружений 8 декабря 1987 года.

Приостановив свое участие в договоре, американцы обрели полную свободу в принятии решений об испытаниях или размещении таких систем вооружения. Более того, если они окончательно выйдут из договора, они получат новые военные возможности и дополнительный инструмент, позволяющий отвечать на существующие угрозы, которые исходят с китайского и российского направлений.

Ключевой вопрос заключается в том, что делать дальше, какие шаги предпринять. Уже сейчас можно задуматься, как будет выглядеть мир в «период пост-ДРСМД».

Попытка найти ответ на множество сложных вопросов

По существующим оценкам, сейчас самым большим количеством ракет, о которых шла речь в ДРСМД, обладает Китай. В его арсенале счет идет на тысячи, тогда как у России их как минимум сто. У американцев таких ракет нет, но после предпринятых ими шагов появилась вероятность, что они развернут разные варианты таких вооружений, что даст им новые оперативные и стратегические возможности. Это станет первоочередной задачей, которую предстоит решить людям, отвечающим за военную политику Вашингтона.

Дискуссия, связанная с выходом США из ДРСМД, еще продолжается, но, по сути, она в значительной мере сводится к оценке такого шага, а ответа на вопрос, какую стратегию избрать в дальнейшем, пока не появилось. Сейчас лишь малая часть экспертов предлагает решения, связанные с созданием новых систем, при этом стратегического анализа их использования и оценок возможной стоимости такой программы до сих пор не появилось. Здесь следует указать также, что новые ракетные системы могли бы использоваться как с конвенциональными боеголовками, так и с более дорогостоящими в процессе производства и эксплуатации ядерными. При этом последние значительным образом могут изменить существующий баланс сил в мире.

Одним из немногих примеров попытки ответить на появившиеся вопросы стал интересный доклад под названием «Выравнивание игрового поля: повторное внедрение баллистических ракет театра военных действий в мире после ДРСМД», который описывает возможные сценарии, связанные с воссозданием потенциала вооруженных сил США в области ракет средней, малой и межконтинентальной дальности. Эту работу подготовила команда Центра Стратегических и Бюджетных Оценок (CSBA) — независимого исследовательского центра, созданного в целях формирования инновационного мышления и подготовки аналитических материалов, касающихся темы национальной безопасности и инвестиций в оборонной сфере. В своей деятельности организация концентрируется на темах существующих и потенциальных угроз национальной безопасности США.

Быстрое решение и его последствия

США официально приостановили свое участие в ДРСМД 1 февраля 2019 года по причине того, что Россия нарушала требования документа. Речь идет о ракетах 9M729 «Новатор». Американцы решили выждать шесть месяцев, после чего они могут окончательно выйти из договора.

Проведенные исследования показывают, что восстановление потенциала США и их (в первую очередь натовских) союзников в сфере ракет средней, малой и межконтинентальной дальности (в том числе крылатых) позволит им обрести новые оперативные возможности. Такое оружие может представлять серьезную опасность для важных элементов оборонной и критической инфраструктуры потенциальных противников (речь идет в основном о России и Китае), а также значительно повысить эффективность триады ударных боевых систем, использующихся в воздухе, на воде и на суше. Кроме того, обладание такими системами дает дополнительный инструмент в международных отношениях, связанных с системой безопасности, а также вынуждает соперников вкладывать больше средств в создание эффективных систем противоракетной обороны, что станет для них серьезным финансовым бременем.

Расширенное применение ракетных вооружений вышеперечисленной дальности дает возможность быстро нанести ответный удар или получить время на то, чтобы союзнические войска успели перебросить силы в районы потенциального конфликта (это касается в первую очередь Восточной и Центральной Европы).

Однако некоторые эксперты высказываются против таких шагов. Дело в угрозе, связанной с запуском новой масштабной гонки вооружений, и огромных расходах, которые понесут США и их союзники, пытаясь наверстать многолетние упущения и догнать Россию, а в первую очередь Китай. Кроме того, встает вопрос, достаточно ли будет оснащенных обычными боеголовками ракет, чтобы достичь вышеописанных эффектов. В свою очередь, развертывание ракет с ядерными боеголовками увеличит риск использования такого рода оружия. Также сложно предсказать, как отреагируют Москва и Пекин на шаги США, НАТО и их союзников, и согласятся ли последние разместить на своей территории ракетные установки.

По предварительным оценкам, если решения будут приняты быстро, на производство необходимого количества новых ракет класса земля — земля малой, средней и межконтинентальной дальности понадобится от пяти до десяти лет.

Проблемы

Многие аналитики утверждают, что оперативный потенциал США и их союзников в сфере сдерживания противника и оказания на него давления повысит уже само принятие на вооружение современных ракет с обычными боеголовками. Однако плюсы от этого мероприятия должны компенсировать те расходы, которые придется понести в связи с разработкой, производством и эксплуатацией нового оружия.

Во времена, когда писался ДРСМД, как США, так и СССР понимали, как ракеты средней и малой дальности, оснащенные ядерными боеголовками, угрожают стратегической стабильности. Североатлантический альянс боялся СС-20, а россияне — баллистических ракет «Першинг 2» и таких крылатых ракет, как «Грифон».

Договор имел большое значение, но распространялся только на два государства, между тем Китай с конца 1980-х годов начал стремительно наращивать свой военный потенциал, в том числе внедряя ядерное оружие и оснащенные обычными боеголовками ракеты, развертывание которых запрещал ДРСМД. Сейчас эта страна обладает самым большим в мире арсеналом ракет межконтинентальной, средней и малой дальности наземного базирования. Россия нарушила требования договора уже в начале XXI века, приступив к разработке ракеты 9M729 «Новатор», а затем РС-26 «Рубеж». К числу государств, способных на непредсказуемые действия, следует отнести также такие государства, как Иран или Северная Корея. При этом ракетами, о которых идет речь в ДРСМД, обладают и многие другие страны.

Баллистические ракеты средней дальности Pershing IIБлагодаря технологическому прогрессу новые ракеты обладают большей дальностью и точностью, а кроме того они стали более универсальными (с их помощью, можно, например, наносить удары по взлетно-посадочным полосам, зданиям, кораблям и даже автомобилям). Также они выступают важным элементом стратегии ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD). Важное значение для Китая и России имеет географический фактор: зона, которая интересует их в первую очередь, находится относительно близко, эти страны обладают довольно высокой свободой маневра и большой оперативной глубиной обороны, тем временем как американцам, чтобы защитить собственные интересы и интересы своих союзников, придется преодолевать большие расстояния и серьезные препятствия.

В американском арсенале присутствуют системы ракетной артиллерии сверхмалой дальности и оперативно-тактические комплексы MGM-140 (дальность — 300 километров). Кроме того ВВС США планируют разработать оружие большой дальности (более 1,6 тысячи километров), но сейчас систем с радиусом действия от 300 километров до 13 тысяч километров («Минитмен»-3) у них нет.

Однако, чтобы восстановить потенциал в сфере ракет средней и малой дальности нужно хорошо понимать их реальные возможности и разработать требования к такому оружию, которые позволят обрести необходимые возможности в оперативной и оперативно-тактической сферах.

Самих технических решений, как и вариантов использования ракет (включая интегрированные операции против целей разных категорий), существует много. Конкретный проект — это всегда поиск баланса между разными параметрами: размером, массой боеголовок, дальностью, скоростью, ударным потенциалом, способностью противостоять оборонительным системам противника. Если говорить только о параметрах полета, можно выделить баллистические, гиперзвуковые и самонаводящиеся ракеты. У каждый из них есть свои плюсы и минусы (в том числе касающиеся стоимость разработки, производства и эксплуатации), поэтому лучше всего иметь разные системы, предназначенные для выполнения конкретных миссий и задач.

Важное значение имеет не только сама ракета, но и пусковые установки. Стационарные обладают более простым устройством и дешевле в использовании, но их легче всего уничтожить противнику, в свою очередь, мобильные очень дорого эксплуатировать, кроме того они имеют ограничения по массе (количеству ракет, которое в них можно загрузить). Их оснащают целым комплексом систем пассивной и активной обороны и защищают при помощи спутников, радиолокационных станций, беспилотных аппаратов, системы противовоздушной обороны и так далее. Кроме того, таким установкам требуется соответствующая инфраструктура: дороги, склады, укрытия. Эффективное использование всех этих средств мешает противнику обнаружить такие вооружения и уничтожить их.

Ракеты средней и малой дальности обладают высокой скоростью и способны уничтожить ключевые элементы военной системы противника, такие как пусковые противоспутниковые, противокорабельные или противоракетные комплексы. Благодаря мобильности и вышеперечисленным методам зашиты они, в отличие от некоторых типов самолетов или кораблей, могут оставаться в зоне боевых действий.

Некоторые виды ракет для снижения вероятности поражения используют высокую скорость или повышенную маневренность. Кроме того, их применяют на первом этапе атаке, прокладывая путь другим, более сложным системам вооружения, носителями которых выступают самолеты и корабли.

Стоимость и варианты возможных решений

В выборе типа ракет, которые станут основой военного потенциала, интересным фактором выступает цена. Ракеты большей дальности дороже в эксплуатации, в частности, из-за того, что им требуется больше топлива, кроме того, в них может устанавливаться больше двигателей или двигатели повышенной мощности. В свою очередь, «специализированные» ракеты, например, использующиеся в качестве противокорабельного оружия, будут дороже аналогов, предназначенных для поражения целей на суше, поскольку в них устанавливают более сложные и дорогие системы наведения (ведь попасть необходимо в движущуюся цель).

При этом если США и их союзники будут располагать ракетами средней и малой дальности, их противникам придется заняться пересмотром своих планов действий: потребуется учесть, как противостоять такому оружию, какие ограничения оно создаст, какое влияние окажет на оперативно-тактические действия.

Сейчас в Америке уже существуют программы, благодаря которым за относительно короткий срок получилось бы создать целое семейство ракет. Речь идет только о ракетах небольшой дальности, но зато их можно разместить достаточно много, а следовательно, стоимость производства одного экземпляра удалось бы снизить.

В разработке находится, в частности, программа «Ракета точного удара» (PRSM), в рамках которой создается оружие, призванное придти на смену «Тактической армейской ракетной системе» (ATACMS). Планируется, что на стадию начальной оперативной готовности (IOC) удастся выйти в 2023-2025 годах. Одна из целей программы — создать ракету, которая будет обходиться в эксплуатации в два раза дешевле, чем более ранняя версия. По проекту дальность новых ракет должна составлять не менее 499 километров, и, как говорят многие эксперты, ее можно без особых затрат увеличить до 700-1 000 километров. Что важно, запускать их планируется при помощи уже существующих мобильных пусковых установок М142 «Хаймарс» и M270A1 MLRS. По оценкам, общая стоимость 400 новых «ракет точного удара» составит 1,1 миллиарда долларов, 780 миллионов из которых будут направлены на приведение текущей программы в соответствие с вновь возникающими требованиями.

Другой пример — это программа по разработке противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM). Предполагалось, что она будет запускаться с воздуха, однако, вариант запуска с суши уже отрабатывался во время испытаний, а это снижает стоимость возможного дальнейшего развития такой модификации. Доработка наземного варианта может обойтись в 250-500 миллионов долларов. LRASM легко интегрировать с «Хаймарс», также может появиться более крупная установка, например, на шасси HEMTT-M, в таком случае на этап развития понадобится 300-400 миллионов. Стоимость 400 ракет LRASM и 50 пусковых установок может таким образом, составить примерно 2-2,5 миллиарда долларов (примерно 3 миллиона за ракету и 130 — за комплекс).

Проще всего было бы привести в соответствие с потребностями армии ракеты «Томагавк» (в 2018 году американское министерство обороны платило за одну 1,4 миллиона долларов). Существует также новая модификация — «Маритайм страйк Томагавк» (MST). Обе они требуют лишь минимальной адаптации для того, чтобы использовать их с пусковыми установками наземного базирования (по оценкам, это будет стоить меньше 100 миллионов долларов). При использовании установки на шасси HEMTT-M с четырьмя ракетами «Томагавк», общая стоимость закупки 400 ракет и 50 установок составит 1,4 миллиарда долларов (то есть примерно 80 миллионов за одну батарею). При использовании версии MST затраты будут больше. Они могут составить от 1,6 до 2 миллиардов долларов в зависимости от того, будет ли это модифицированная версия «Томагавка» или ракета нового поколения.

Несколько иначе выглядит ситуация с ракетами средней дальности. В этой сфере на восстановление потенциала потребуется больше пяти лет. Однако и в данном случае, по крайней мере, в некоторых из новых систем можно использовать опыт и ресурсы существующих (в том числе исследовательских) проектов. Некоторые решения в таком случае удастся получить в более короткий срок, но другие потребуют запуска масштабных рассчитанных на много лет программ, а это увеличит стоимость производства и эксплуатации.

В качестве одного из вариантов предлагается модифицировать ракету «Першинг 2» и создать «Першинг 3» дальностью до 2 тысяч километров с весящей 453 килограмма боеголовкой. Другая возможность, которая принимается во внимание, это разработка «с нуля» новой ракеты, которая могла бы доставить боеголовку весом 114 килограммов на расстояние в 1,5 тысяч километров. Она была бы на 6-8 миллионов дешевле «Першинга», а меньший размер позволил бы загружать большее количество ракет на отдельные пусковые установки. Закупка 400 ракет и 50 установок обойдется в 4 миллиарда, а в противокорабельном варианте одна ракета будет стоить примерно 8-10 миллионов долларов.

Если США займутся разработкой межконтинентальных ракет (предлагается, чтобы их дальность составила 4 тысячи километров), они обойдутся примерно в 1 миллион долларов за экземпляр, а вся программа развития таких вооружений — в 1,1 миллиарда долларов. При этом стоимость загрузки батареи с одной такой ракетой на пусковую установку была бы выше, чем в случае батареи с «Першинг 3». На закупку 400 таких ракет с 200 установками потребуется 12-13 миллиардов долларов.

Итоги

Международная обстановка стремительно меняется, и поэтому программы, связанные с развитием классической и ракетной артиллерии приобретают в США приоритетное значение. Вашингтон довольно долго медлил с выходом из ДРСМД, что дало России и Китаю время на создание эффективных наступательных систем средней, малой и межконтинентальной дальности.

Появление в американском арсенале новых ракет позволит приобрести оперативно-тактические преимущества, которые следует оценивать также в более широком стратегическом контексте. При этом потребуется тщательно проанализировать, насколько практичным окажется использование тех или иных типов ракет наземного базирования в контексте возможных сценариев боевых действий, учитывая уровень выживаемости, а также расходы на производство и эксплуатацию необходимого количества таких систем.

Нужно также сравнить стоимость развертывания этих комплексов и обращения к альтернативным возможностям, которые дают сейчас, например, бомбардировщики или военные корабли. Американцам предстоит наверстывать упущенное, ведь вести одну только оборону на всех возможных направлениях невозможно как с военной, так и с экономической точки зрения.

Принятие на вооружение ракет, использование которых запрещал ДРСМД, восстановит баланс военных сил и позволит США и их союзникам обрести более мощный рычаг воздействия. Кроме того, представляется, что такой шаг не запустит гонку вооружений, а склонит Китай, Россию и другие страны рассмотреть возможность ввести новые принципы контроля над вооружениями такого рода.

Москва и Пекин будут вынуждены перенаправить средства, которые они вкладывают сейчас в наступательные вооружения, на модернизацию систем обнаружения и поражения новых американских ракет, то есть им придется пересмотреть свои планы и шаги, одновременно затратив на это много денег.