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Турция направила военную технику на границу с Сирией, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Турция направила военную технику в южную провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией, передает агентство Anadolu со ссылкой на собственных корреспондентов.
По данным агентства, военный конвой из 12 бронемашин с подразделениями спецназа и автобусами прибыл в пограничный с Сирией район Джейланпынар. Отмечается, что переброска сил — часть наращивания военного подкрепления Турции вдоль границы с Сирией.
В конце июля глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе. Во вторник издание Daily Sabah со ссылкой на заявление по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции сообщило, что Анкара намерена продолжать прилагать усилия к созданию зоны безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
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Комментарии1
В мире , Армия , Видео , Хулуси Акар , Дональд Трамп , Сирия , Турция , Шанлыурфа
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