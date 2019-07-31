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Китай запретил мусульманам демонстрировать религию 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Reuters
Власти столицы Китая Пекина указали исламским ресторанам и магазинам убрать с вывесок надписи на арабском и исламские символы. Об этом со ссылкой на работников заведений сообщает Reuters.
Мусульмане, держащие халяльную лапшичную в городе, сообщили, что их заставили убрать надпись «халяль» на арабском языке.
«Они сказали, что это иностранная культура, а нам стоит использовать все китайское», — рассказал журналистам менеджер ресторана.
По информации агентства, такие меры — часть начатой в 2016 году кампании по унификации всех проявлений религии, приведении их в соответствие с китайской культурой. Известно о том, что многие мечети в стране обязали поменять купол в ближневосточном стиле на китайскую крышу-пагоду.
Формально в Китае существует свобода религии, но большинство религиозных организаций сталкивается с жестким государственным контролем — христианским церквям тоже запрещено демонстрировать символику. Но сильнее всего достается мусульманам, которых в стране насчитывается более 20 миллионов.
С 2017 года власти КНР обвиняют в создании концентрационных лагерей для уйгуров, мусульманского национального меньшинства. В них содержится до миллиона магометан. Сначала Пекин отрицал существование таких лагерей, а затем объяснил, что такие меры нужны для включения граждан в социальную жизнь и перевоспитания возможных экстремистов.
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Комментарии
В мире , Азия , Правительство Москвы , Reuters , Китай
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