Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение

Свержение Зеленского из-за Порошенко предсказали на Украине

Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.

"Перед сдачей полномочий Пётр Алексеевич (Порошенко. — Ред.) наградил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это всё дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия", — сказал Быстряков.

По его словам, оставшиеся не у дел ставленники Порошенко так просто свою власть не отдадут, поскольку «слишком много на них и преступлений, и крови». Они могут организовать альтернативный проход военных, способный перерасти в беспорядки.