Военный переворот: Зеленскому предсказали свержение

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Свержение Зеленского из-за Порошенко предсказали на Украине 

News.ru 51 минуту назад
Отмена военного парада в День независимости таит в себе опасность военного переворота для президента Украины Владимира Зеленского. Попытку свергнуть его могут предпринять ставленники Петра Порошенко.
Об этом заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков в эфире телеканала ZIK.
"Перед сдачей полномочий Пётр Алексеевич (Порошенко. — Ред.) наградил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это всё дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия", — сказал Быстряков.
По его словам, оставшиеся не у дел ставленники Порошенко так просто свою власть не отдадут, поскольку «слишком много на них и преступлений, и крови». Они могут организовать альтернативный проход военных, способный перерасти в беспорядки.
Ранее News.ru сообщал, что политолог Михаил Погребинский выразил сомнения в возможном возвращении на родину бывшего украинского президента Петра Порошенко. По его словам, пятый глава Украины не напрасно обналичивал доллары перед отъездом за рубеж. Погребинский выразил надежду, что нынешний руководитель страны Владимир Зеленский действительно приступит к наказанию коррупционеров. Однако вряд ли в числе понёсших наказание фигурантов подобных дел окажется Порошенко.
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Комментарии32
В мире , Видео , Украина , Михаил Погребинский , Владимир Быстряков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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