Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предупредил местные средства массовой информации о недопустимости публикаций и сюжетов, которые выражают лояльность бывшему главе государства — 1 августа свергнутый президент Курманбек Бакиев будет праздновать свой день рождения. Этому предшествовало то, что ряд изданий Киргизии вышел с материалами, посвящёнными деятельности Бакиева. С учётом того, что бывшие президенты этой страны быстро попадают в опалу, ситуация кажется штатной. Однако в комплексе такие меры всё равно оставляют подозрения, что действующее руководство страны опасается за свою безопасность и устойчивость.
В связи с участившимися публикациями и телевизионными материалами в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников в различных информационных источниках ГКНБ отмечает, что авторы данных публикаций и телевизионных материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий, — говорится в распространённом ГКНБ заявлении.
Ведомство заявило, что оставляет за собой право объявить авторам публикаций «предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к напряжённости в обществе». В руководстве ГКНБ обращают внимание на то, что ранее Бакиев и его близкие родственники по решению суда были признаны виновными по многочисленным эпизодам, в том числе тех, которые касаются совершения тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, рейдерского захвата чужого имущества и коррупции. Розыскные мероприятия проводятся соответствующими ведомствами до сих пор, напомнили в ГКНБ.
Вероятно, причиной для подобных предостережений послужило то, что в течение этой недели несколько газет, интернет-изданий, а также местных телеканалов опубликовали комплиментарные материалы в адрес Бакиева. Так, например, 30 июля каналы NewTV и NurTV пустили в эфир документальный фильм о работе бывшего президента. В связи с этим часть пользователей социальных сетей интерпретировала такую кампанию как попытку реабилитировать беглого главу государства внутри Кыргызстана, где ему предъявляют серьёзные обвинения. Родственники Бакиева уже сообщали о готовящемся документальном фильме в честь юбилея. Напомним, что 1 августа ему исполняется ровно 70 лет.
Сам Бакиев был свергнут ещё в апреле 2010 года в результате событий так называемой народной революции. Во ходе столкновений в Бишкеке, в которых приняли участие как его сторонники, так и представители оппозиции, погибли примерно 80 противников режима Бакиева и свыше сотни получили ранения. Тем не менее, его власть пошатнулась — в целях безопасности Бакиев вынужден был бежать из страны в Белоруссию. Заочно судебные органы Киргизии приговорили бывшего главу государства к высшей мере наказания. Это тюремный срок 25 лет с конфискацией имущества. Аналогичный приговор был вынесен и против некоторых людей из его близкого окружения. Так, сын бывшего лидера и бывший замглавы спецслужб Марат Бакиев приговорен к 10 годам заключения. Бывший куратор национальной безопасности Мурат Суталинов приговорён к 20 годам тюрьмы. Два бывших заместителя руководителя Службы государственной охраны Нурлан Темирбаев и Данияр Дунганов получили по 25 лет.
Мы не вправе забывать, какой дорогой ценой досталась нашему народу победа апрельской революции, — как-то говорил действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. — Мы никогда не забудем подвиги наших соотечественников, ценою собственных жизней отстоявших свободу, светлое будущее народа и целостность нашего государства.
О будущем Жээнбекову действительно стоит позаботиться. Если рассмотреть последние действия нынешнего президента и властей в Киргизии в целом, то есть основания подозревать их в страхе перед бывшими президентами. Иначе чем объяснить лишение неприкосновенности экс— президента республики Алмазбека Атамбаева, который сложил свой пост добровольно. 27 июня депутаты парламента большинством голосов одобрили соответствующее постановление. Представители киргизских силовых органов многократно говорили о наличии уголовных дел против экс-главы государства, расследование которых они не могут начать из-за наличия у Атамбаева иммунитета. Согласно выводам специально сформированной парламентской комиссии по лишению экс-президента статуса неприкосновенности и генпрокуратуры Киргизии, фамилия Атамбаева фигурирует в пяти эпизодах, которые связанны с нарушением закона. Такие постановления вряд ли сказываются положительно на образе власти.