Власти Киргизии опасаются внезапного бунта

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предупредил местные средства массовой информации о недопустимости публикаций и сюжетов, которые выражают лояльность бывшему главе государства — 1 августа свергнутый президент Курманбек Бакиев будет праздновать свой день рождения. Этому предшествовало то, что ряд изданий Киргизии вышел с материалами, посвящёнными деятельности Бакиева. С учётом того, что бывшие президенты этой страны быстро попадают в опалу, ситуация кажется штатной. Однако в комплексе такие меры всё равно оставляют подозрения, что действующее руководство страны опасается за свою безопасность и устойчивость.

В связи с участившимися публикациями и телевизионными материалами в поддержку беглого президента Курманбека Бакиева и его близких родственников в различных информационных источниках ГКНБ отмечает, что авторы данных публикаций и телевизионных материалов не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий, — говорится в распространённом ГКНБ заявлении.

Ведомство заявило, что оставляет за собой право объявить авторам публикаций «предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к напряжённости в обществе». В руководстве ГКНБ обращают внимание на то, что ранее Бакиев и его близкие родственники по решению суда были признаны виновными по многочисленным эпизодам, в том числе тех, которые касаются совершения тяжких и особо тяжких преступлений — убийств, рейдерского захвата чужого имущества и коррупции. Розыскные мероприятия проводятся соответствующими ведомствами до сих пор, напомнили в ГКНБ.

Вероятно, причиной для подобных предостережений послужило то, что в течение этой недели несколько газет, интернет-изданий, а также местных телеканалов опубликовали комплиментарные материалы в адрес Бакиева. Так, например, 30 июля каналы NewTV и NurTV пустили в эфир документальный фильм о работе бывшего президента. В связи с этим часть пользователей социальных сетей интерпретировала такую кампанию как попытку реабилитировать беглого главу государства внутри Кыргызстана, где ему предъявляют серьёзные обвинения. Родственники Бакиева уже сообщали о готовящемся документальном фильме в честь юбилея. Напомним, что 1 августа ему исполняется ровно 70 лет.

Сам Бакиев был свергнут ещё в апреле 2010 года в результате событий так называемой народной революции. Во ходе столкновений в Бишкеке, в которых приняли участие как его сторонники, так и представители оппозиции, погибли примерно 80 противников режима Бакиева и свыше сотни получили ранения. Тем не менее, его власть пошатнулась — в целях безопасности Бакиев вынужден был бежать из страны в Белоруссию. Заочно судебные органы Киргизии приговорили бывшего главу государства к высшей мере наказания. Это тюремный срок 25 лет с конфискацией имущества. Аналогичный приговор был вынесен и против некоторых людей из его близкого окружения. Так, сын бывшего лидера и бывший замглавы спецслужб Марат Бакиев приговорен к 10 годам заключения. Бывший куратор национальной безопасности Мурат Суталинов приговорён к 20 годам тюрьмы. Два бывших заместителя руководителя Службы государственной охраны Нурлан Темирбаев и Данияр Дунганов получили по 25 лет.

Мы не вправе забывать, какой дорогой ценой досталась нашему народу победа апрельской революции, — как-то говорил действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков . — Мы никогда не забудем подвиги наших соотечественников, ценою собственных жизней отстоявших свободу, светлое будущее народа и целостность нашего государства.