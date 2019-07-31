Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что его сообщения в Twitter — единственная форма защиты от нападок прессы.

"Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно", — заявил Трамп.

Трамп добавил, что то, как о нем пишет пресса — самое большое разочарование для него за два с половиной года на посту президента.

"Я разочарован этим. Я очень удивлен этим… Не важно, насколько большая победа, они правда освещают некорректно, отсюда и термин "фейковые новости", — заявил президент.

Трамп также отметил, что среди его 43 тысяч сообщений в социальной сети нет заметок, о которых он особенно бы сожалел.