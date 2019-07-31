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Эксперт сомневается в возвращении на Украину уехавшего Порошенко 

Газета.Ru + ещё 5 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Советский и украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что уехавший из Украины экс-лидер страны Петр Порошенко может туда больше не вернуться. Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.
По словам эксперта, он надеется на то, что действующий украинский президент Владимир Зеленский действительно накажет всех коррупционеров. Именно поэтому, политолог считает, что Порошенко больше не приедет на территорию Украины.
Погребинский напомнил, что в Сети есть информация, что Порошенко из Стамбула улетел в Дубай, а дальше его самолет исчез с радаров.
"До этого Порошенко килограммы или полтонны стодолларовых бумаг обналичил из банка", — добавил Погребинский.
Ранее Порошенко говорил, что не будет прятаться и такими действиями радовать российского президента Владимира Путина.
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В мире , Конфликты , Политика , Михаил Погребинский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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