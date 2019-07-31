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Болтон оценил вероятность продления СНВ-3 

РИА Новости + ещё 2 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Хотя никаких решений пока не принято, маловероятно, что он будет продлен. Зачем продлять ущербную систему (договор — ред.), чтобы просто сказать, что у вас есть договор?" — заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.
Он подтвердил, что США настроены на заключение нового соглашения в этой сфере, которое бы включало Россию и Китай.
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В мире , Армия , Оружие , Джон Болтон , РИА Новости
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