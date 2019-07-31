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Главе Минздрава Ульяне Супрун пригрозили тюрьмой на Украине 

News.ru 1 час назад
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может сесть в тюрьму после проведения аудита закупок. Об этом заявил советник президента, основатель и совладелец клиники «Борис» Михаил Радуцкий.
Своими мыслями советник главы государства поделился в Facebook. Он сообщил, что украинский минздрав вот уже четвёртый год не проводит закупки лекарств. Сейчас на себя берёт этот процесс созданное в конце прошлого года ГП Медицинские закупки Украины.
Немного осталось до полного аудита деятельности министерства и закупок, которые, по мнению госпожи Ульяны, являются «прозрачными». «Весна придет, сажать будем» — известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно, — написал Радуцкий.
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский должен отстранить от должности и.о. главы здравоохранения Ульяну Супрун. Такое мнение высказал глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
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Комментарии1
В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Минздрав РФ
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