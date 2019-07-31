Главе Минздрава Ульяне Супрун пригрозили тюрьмой на Украине

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может сесть в тюрьму после проведения аудита закупок. Об этом заявил советник президента, основатель и совладелец клиники «Борис» Михаил Радуцкий.

Своими мыслями советник главы государства поделился в Facebook. Он сообщил, что украинский минздрав вот уже четвёртый год не проводит закупки лекарств. Сейчас на себя берёт этот процесс созданное в конце прошлого года ГП Медицинские закупки Украины.

Немного осталось до полного аудита деятельности министерства и закупок, которые, по мнению госпожи Ульяны, являются «прозрачными». «Весна придет, сажать будем» — известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно, — написал Радуцкий.