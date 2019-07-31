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В США закрыли дело о связях Трампа с Россией 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных документов.
В решении суда отмечается, что «представленные доказательства или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности».
18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.
26 июля комитет сената США по разведке пришел к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы по меньшей мере с 2014-го по 2017 год, однако не смогла повлиять на их итоги.
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В мире , Политика , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ГРУ , Wikileaks , Сенат США , США
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