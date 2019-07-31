В США закрыли дело о связях Трампа с Россией

Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли российские власти, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных документов. В решении суда отмечается, что «представленные доказательства или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности». 18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. 26 июля комитет сената США по разведке пришел к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы по меньшей мере с 2014-го по 2017 год, однако не смогла повлиять на их итоги.